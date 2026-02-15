কুমিল্লার দাউদকান্দিতে বাস-অটোরিকশা সংঘর্ষে নিহত ২

কুমিল্লার দাউদকান্দিতে ঢাকা–চট্টগ্রাম মহাসড়কে যাত্রীবাহী বাস ও অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও অন্তত পাঁচ থেকে সাতজন আহত হয়েছেন।
রোববার (১৫ ফেব্রুয়ারি) বিকেল আনুমানিক ৩টা ৫০ মিনিটে দাউদকান্দি উপজেলার জিংলাতলী এলাকায়, ঢাকা–চট্টগ্রাম মহাসড়কের চট্টগ্রামমুখী লেনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ঢাকা থেকে চট্টগ্রামগামী ‘ইকোনো সার্ভিস’ পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস (ঢাকা মেট্রো-ব ১৪-৬২০৩) নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি অটোরিকশাকে সজোরে ধাক্কা দেয়। ধাক্কার পর বাসটি সড়কের পাশের খাদে পড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই অটোরিকশাচালক ফারুক (৪২) এবং বাসের যাত্রী মিজানুর রহমান (৪৮) নিহত হন। অটোরিকশাটিতে চালক ছাড়া অন্য কোনো যাত্রী ছিলেন না বলে জানা গেছে।
দুর্ঘটনায় আহত বাসযাত্রীদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নিকটবর্তী গৌরীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়েছে। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর।
দুর্ঘটনার পর কিছু সময়ের জন্য মহাসড়কে যান চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হলেও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দ্রুত তৎপরতায় বর্তমানে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।
দাউদকান্দি হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইকবাল বাহার মজুমদার জানান, দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করা হচ্ছে এবং এ বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
এনআই