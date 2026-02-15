দিনাজপুরে নারীর মরদেহ উদ্ধার

দিনাজপুরের হিলিতে ফাহিমা বেগম (৪৫) নামের এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। রবিবার (১৫ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় উপজেলার চুরিপট্টি এলাকা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
নিহত ফাহিমা বেগম গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর থানার বড়াই পাড়া গ্রামের বাদল দেওয়ানের মেয়ে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, রবিবার সন্ধ্যায় চুরিপট্টি এলাকার মুক্তার নামের এক স্থানীয় বাসিন্দার বাড়িতে এক নারীর মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেয় স্থানীয়রা।
পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে পুলিশ।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে হাকিমপুর থানার উপ-পরিদর্শ (এসআই) মাহফুজ আলম বলেন, ‘মরদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য দিনাজপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। নিহতের পরিবারকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে।
