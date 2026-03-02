এইমাত্র
    আজ মঙ্গলবার, ১৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৩ মার্চ, ২০২৬
    যুক্তরাষ্ট্রের বারে বন্দুকধারীর গুলি, নিহত ৩

    সংগৃহীত ছবি

    যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের অস্টিন শহরের একটি বারে বন্দুকধারীর গুলিতে ৩ জন নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় আরও ১৪ জন আহত হয়েছেন। ঘটনাটি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হিসেবে তদন্ত করছে ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই)।

    রবিবার (০১ মার্চ) ভোরে অস্টিনের সিক্সথ স্ট্রিট এলাকায় অবস্থিত একটি বারের সামনে এ হামলা ঘটে। পুলিশ জানায়, হামলাকারী পিস্তল ও রাইফেল ব্যবহার করে গুলি চালায়। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ তাকে গুলি করে হত্যা করে।

    অস্টিন পুলিশ প্রধান লিসা ডেভিস বলেন, সন্দেহভাজন ব্যক্তি একটি এসইউভি গাড়িতে করে কয়েকবার বারটির সামনে দিয়ে ঘোরাফেরা করে। পরে গাড়ির জানালা থেকে গুলি ছোড়ে। এরপর গাড়ি থামিয়ে রাইফেল নিয়ে রাস্তায় থাকা লোকজনের দিকে গুলি চালায়। আহতদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

    মার্কিন স্বরাষ্ট্র দপ্তর জানায়, হামলাকারীর নাম নিদিয়াগা দিয়াগনে। তার বয়স ৫৩ বছর। তার পরনে ইরানের পতাকার নকশাসংবলিত পোশাক ছিল এবং তাতে ধর্মীয় স্লোগান লেখা ছিল বলে এক আইনশৃঙ্খলা কর্মকর্তা জানিয়েছেন।

    হামলার একদিন আগে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানের ওপর সামরিক হামলা চালায়। ওই প্রেক্ষাপটে এ ঘটনায় সন্ত্রাসবাদের সংশ্লিষ্টতা আছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে এফবিআই।

