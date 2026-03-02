এইমাত্র
  • যশোরে ফার্মেসি মালিক অপহরণ, ১ কোটি টাকা মুক্তিপণ দাবি
  • লোহাগাড়ার আধুনগর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ
  • ইবিতে ‘ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্নার’ উদ্বোধন
  • দেলদুয়ারে মাটিখেকোদের দৌরাত্ম্য, উর্বরতা হারাচ্ছে কৃষিজমি
  • ঈশ্বরদীতে মাদকের বিরুদ্ধে যুবকের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ
  • বাউফলে কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা
  • নাগরপুরে জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার উদ্যোগে দুই মসজিদে ‘মুর্দা মশারী’ বিতরণ
  • কটিয়াদীতে ফাল্গুনেও ঘন কুয়াশা
  • উখিয়ায় ঘরে ঢুকে প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগ
  • কুয়েতে মার্কিন দূতাবাস বন্ধ ঘোষণা
    • আজ মঙ্গলবার, ১৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৩ মার্চ, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    আন্তর্জাতিক

    যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনার সম্ভাবনাকে নাকচ করে দিয়েছে ইরান

    বাসস প্রকাশ: ২ মার্চ ২০২৬, ১২:৫২ পিএম
    বাসস প্রকাশ: ২ মার্চ ২০২৬, ১২:৫২ পিএম

    যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনার সম্ভাবনাকে নাকচ করে দিয়েছে ইরান

    বাসস প্রকাশ: ২ মার্চ ২০২৬, ১২:৫২ পিএম

    ইরানের নিরাপত্তা প্রধান আলী লারিজানি বলেছেন, ইরান যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কোন ধরনের আলোচনায় বসবে না। সোমবার (২ মার্চ) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এ দেওয়া এক পোস্টে তিনি গণমাধ্যমের ওই প্রতিবেদন নাকচ করে দেন। ইরানের রাজধানী তেহরান থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি এ খবর জানিয়েছে।

    প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছিল যে ইরানের ওপর যৌথভাবে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের ব্যাপক হামলার পর, দেশটির কর্মকর্তারা সপ্তাহান্তে ট্রাম্প প্রশাসনের  সঙ্গে আলোচনা শুরুর উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। তবে, তেহরানের প্রভাবশালী সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের প্রধান লারিজানি বলেন, ইরান এমন কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। 

    তিনি বর্তমানে ইরানের সুপ্রিম ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল-এর নেতৃত্বে রয়েছেন। তেহরান ও ওয়াশিংটনের মধ্যে পারমাণবিক আলোচনার পর, সপ্তাহান্তে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল যৌথভাবে দেশটির ওপর হামলা ব্যাপক হামলা শুরু করে।

    ইখা

    ট্যাগ :

    ইরান যুক্তরাষ্ট্র আলোচনা নাকচ নিরাপত্তা প্রধান আলী লারিজানি

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…