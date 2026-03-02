এইমাত্র
    জাতীয়

    প্রধানমন্ত্রীর স্পিচ রাইটার হলেন মাহফুজুর রহমান

    সময়ের কণ্ঠস্বর রিপোর্ট প্রকাশ: ২ মার্চ ২০২৬, ০৫:৩০ পিএম
    প্রধানমন্ত্রীর স্পিচ রাইটার হলেন মাহফুজুর রহমান

    সংগৃহীত ছবি

    প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের স্পিচ রাইটার হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন বার্তা সংস্থা ইউএনবির সম্পাদক এসএএম মাহফুজুর রহমান।

    সোমবার (০২ মার্চ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

    প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, এসএএম মাহফুজুর রহমানকে অন্য যে কোনো পেশা, ব্যবসা কিংবা সরকারি, আধা-সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/সংগঠনের সাথে কর্ম-সম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে যোগদানের তারিখ হতে প্রধানমন্ত্রীর স্পিচ রাইটার (গ্রেড-১) পদে যোগদানের তারিখ হতে প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদকাল অথবা তার সন্তুষ্টি সাপেক্ষে (যেটি আগে ঘটে) চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা হলো।

    এই নিয়োগের অন্যান্য শর্ত চুক্তিপত্র দ্বারা নির্ধারিত হবে বলে প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

    প্রায় ১০ বছরের মতো ইউএনবির সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মাহফুজুর রহমান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ বিভাগের স্নাতকোত্তর শেষ ইউএনবিতে সহ-সম্পাদক হিসেবে কর্মজীবন শুরু হয়েছিল তার। এরপর থেকে দীর্ঘ তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে এই পেশায় যুক্ত আছেন জাতীয় প্রেসক্লাবের এই সদস্য।

