    • আজ মঙ্গলবার, ১৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৩ মার্চ, ২০২৬
    গাইবান্ধায় সার সিন্ডিকেট বন্ধের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ

    রবিউল ইসলাম, গাইবান্ধা প্রতিনিধি প্রকাশ: ২ মার্চ ২০২৬, ০৫:৪৩ পিএম
    গাইবান্ধায় আওয়ামী লীগ নেতা ও সার ডিলার কামাল আহমেদ কর্তৃক সার সংকট সৃষ্টির পায়তারার প্রতিবাদে গাইবান্ধা -পলাশবাড়ী সড়ক অবরোধ,বিক্ষোভ মিছিল  ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।


    সোমবার (২ মার্চ) দুপুরে গাইবান্ধার সাহাপাড়া ও বল্লমঝাড় ইউনিয়ন শ্রমিকদলের আয়োজনে এই অবরোধ,বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।


    এ সময় বক্তব্য রাখেন ইউনিয়ন বিএনপির সহ সভাপতি হাফিজ আল আসাদ লিংকন, বিএনপি নেতা নুর মোহাম্মাদ প্রিন্স, বিকাশ চন্দ্র সাহা, শামিম মিয়া।


    বক্তরা বলেন, আওয়ামী লীগ নেতা  ও সার ডিলার কামাল আহমেদ দীর্ঘ দিন থেকে সার কেলেঙ্কারির সাথে যুক্ত,তিনি সার সংকট তৈরি করে বিএনপি সরকারের ভাবমূর্তি নষ্টের পায়তারা করছে।


    এ সময় তার লাইসেন্স বাতিলসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়,দাবি না মানা হলে ডিসি অফিস ঘেরাওসহ বৃহত্তর কর্মসূচীর ডাক দেওয়ার ঘোষণা দেন বক্তরা।



