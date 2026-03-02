খামেনি আমাকে মারার আগেই তাকে মেরেছি : ট্রাম্প

আয়াতুল্লাহ আলী খামেনিকে হত্যার প্রসঙ্গ টেনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ‘সে (খামেনি) আমাকে মারার আগেই আমি তাকে মেরেছি।’ যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংবাদমাধ্যম এবিসি নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প এ মন্তব্য করেন।
সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প আরো বলেছেন, ইরান দুইবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আমি আগে আঘাত করেছি।
তার এই বক্তব্যে ধারণা করা হচ্ছে, ২০২৪ সালে ইরান-সংশ্লিষ্ট একটি কথিত হত্যাচেষ্টার ঘটনার দিকেই তিনি ইঙ্গিত করেছেন, যেখানে তাকে টার্গেট করা হয়েছিল বলে অভিযোগ ওঠে।
এদিকে, গত শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের শুরু করা হামলায় ইরানে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া গেছে। ইরানি গণমাধ্যম জানিয়েছে, ওই হামলায় দেশটির সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি নিহত হয়েছেন। রবিবার (১ মার্চ) আধাসরকারি সংবাদ সংস্থা তাসনিম ও ফার্স নিউজ এজেন্সিও তার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে।
খামেনির মৃত্যুতে ইরানে সাত দিনের সরকারি ছুটি এবং ৪০ দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হয়েছে।
ইখা