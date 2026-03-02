ইসরাইল ও হিজবুল্লাহকে হুঁশিয়ারি লেবানন প্রেসিডেন্টের

লেবাননের প্রেসিডেন্ট জোসেফ আউন ইসরাইল এবং হিজবুল্লাহ উভয় পক্ষের কর্মকাণ্ডের তীব্র সমালোচনা করে দেশের বর্তমান নাজুক পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।
তিনি সাফ জানিয়েছেন, লেবাননের ভূখণ্ড ব্যবহার করে ইসরাইলের ওপর হিজবুল্লাহর এই আক্রমণগুলো সরকারকে চরম সংকটে ফেলছে। প্রেসিডেন্টের মতে, এই ধরনের কর্মকাণ্ড আঞ্চলিক সামরিক সংঘাত থেকে লেবাননকে দূরে রাখার জন্য সরকারের চলমান প্রচেষ্টাকে সরাসরি বাধাগ্রস্ত করছে।
প্রেসিডেন্ট আউন একই সঙ্গে লেবাননের ওপর চালানো ‘ইসরাইলি আগ্রাসনের’ কড়া নিন্দা জানিয়েছেন। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, লেবাননের ভূখণ্ডকে বারবার এমন সব যুদ্ধের প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে যেগুলোর সঙ্গে দেশটির কোনো সরাসরি সম্পর্ক নেই।
এই ধারা অব্যাহত থাকলে লেবানন আবারও ভয়াবহ ঝুঁকির মুখে পড়বে বলে তিনি সতর্ক করেন। ইসরাইলি হামলার নিন্দা জানানোর পাশাপাশি তিনি দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সব পক্ষকে সংযত থাকার আহ্বান জানান।
সূত্র: আল জাজিরা।