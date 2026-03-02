ইরানে হামলার জেরে শেয়ারবাজার বন্ধ করলো আরব আমিরাত

নিজেদের শেয়ারবাজার ২ দিনের জন্য বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। তাদের ঘোষণা অনুযায়ী, সোমবার ও মঙ্গলবার শেয়ারবাজার বন্ধ থাকবে। দেশটিতে ইরানের হামলার জেরেই এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো।
ইউএই ক্যাপিটাল মার্কেটস অথোরিটি জানিয়েছে, আবুধাবি সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ ও দুবাই ফিনান্সিয়াল মার্কেট ২ এবং ৩ মার্চ বন্ধ থাকবে।
এক বিবৃতিতে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রয়োজন অনুযায়ী অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিস্থিতি নিয়মিত মূল্যায়ন করা হবে।
সংযুক্ত আরব আমিরাতের দু’টি শেয়ারবাজার মধ্যপ্রাচ্যের শীর্ষ পাঁচটি বৃহত্তম স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটের মধ্যে রয়েছে। দুই শেয়ারবাজারে এ অঞ্চলের সবচেয়ে মূল্যবান কোম্পানিগুলো তালিকাভুক্ত রয়েছে।
এদিকে, রবিবার মধ্যপ্রাচ্যের শেয়ারবাজারগেুলোতে তীব্র পতন দেখা দিয়েছে। সৌদি আরবের প্রধান সূচক ওপেনিংয়ে চার শতাংশের বেশি কমেছে। ওমানের সূচক কমেছে তিন শতাংশ। মিশরের প্রধান সূচক পাঁচ দশমিক ৪৪ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এদিন কুয়েতে সম্পূর্ণভাবে লেনদেন স্থগিত করা হয়েছিলো।
এদিকে, রবিবার রাতেও তেহরানে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। ইরানের সংবাদ সংস্থা ইসনা জানিয়েছে, তেহরানের উত্তরাঞ্চলে থাকা গান্ধী হাসপাতালকে লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল। দ্য ফার্স ও মিজান সংবাদ সংস্থা দু’টি হামলার কয়েকটি ভিডিও প্রকাশ করেছে। সেগুলোতে দেখা যায়, গান্ধী হাসপাতালের ফ্লোর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। রোগী ছাড়াই হুইলচেয়ারগুলো দাঁড়িয়ে আছে।
অন্যদিকে, সংযুক্ত আরব আমিতের প্রেসিডেন্ট শেখ মোহাম্মেদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আরব আমিরাতকে সমর্থন জানিয়ে তিনি ইরানের হামলার নিন্দা জানিয়েছেন।
সূত্র: আল-জাজিরার।
এইচএ