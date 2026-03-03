এইমাত্র
    • আজ মঙ্গলবার, ১৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৩ মার্চ, ২০২৬
    আন্তর্জাতিক

    ইরানের হামলায় বাহরাইনে মার্কিন বিমান ঘাঁটি ধ্বংস

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ১১:৪৮ এএম
    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ১১:৪৮ এএম

    বাহরাইনে একটি মার্কিন বিমান ঘাঁটি ধ্বংস করেছে ইরান। মঙ্গলবার (৩ মার্চ) আল জাজিরার প্রতিবেদনে এ খবর জানানো হয়। ইরানের বিপ্লবী গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) এর সাথে সম্পর্কিত ফারস সংবাদ সংস্থার পোস্ট করা ফুটেজে দূরবর্তী লক্ষ্যবস্তুতে রকেটের একটি ঢেউ বিস্ফোরিত হতে দেখা গেছে।

    এতে দাবি করা হয়েছে, আইআরজিসির ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় বাহরাইনের শেখ ইসা অঞ্চলে একটি মার্কিন কমান্ড এবং স্টাফ বিল্ডিং বিমান ঘাঁটি ধ্বংস হয়ে গেছে এবং জ্বালানি ট্যাঙ্কগুলো বিস্ফোরিত হয়েছে। 

    মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখনও পর্যন্ত এই হামলার বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি। এর আগে, বাহরাইনে মার্কিন-পরিচালিত একটি নৌঘাঁটি থেকে ধোঁয়া উড়তে দেখা গেছে। 

     এদিকে, মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর মধ্যপ্রাচ্যের আরও এক ডজন দেশের সাথে বাহরাইন ত্যাগ করার জন্য আমেরিকান নাগরিকদের অবিলম্বে নির্দেশ দিয়েছে।

    ইখা

